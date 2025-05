Violenza terribile su di me L’avvocata di Forum racconta la sua notte di terrore

In un angolo tranquillo delle colline liguri, una violenza inimmaginabile ha scosso la comunità. L'avvocata di Forum racconta la sua notte di terrore, quando una banda di ladri ha fatto irruzione nella sua residenza, lasciando un custode ferito e una casa devastata. Questo episodio tragico mette in luce la fragilità della sicurezza anche nei luoghi più sereni, trasformando una serata tranquilla in un incubo.

Il silenzio delle colline liguri è stato spezzato da un'irruzione violenta. Una banda di ladri ha colpito una residenza privata immersa nella natura, scatenando terrore e lasciando dietro di sé un custode ferito e una casa devastata. Nessuno si aspettava un atto così brutale in una zona tranquilla e isolata. Leggi anche: Allarme a Montemarcello: rapina spettacolare nella villa di Annamaria Bernardini De Pace Le modalità dell'assalto ricordano scene da film. Gli aggressori hanno agito con metodo e ferocia, senza pietà per chi si è trovato sulla loro strada. Hanno cercato oggetti di valore, ma hanno trovato solo rabbia e vendetta...

