Violenza sfratti e slogan razzisti | cosa rappresenta la marcia dell’estrema destra israeliana a Gerusalemme Est

La marcia dell'estrema destra israeliana nei quartieri arabi di Gerusalemme Est ha sollevato preoccupazioni globali per la violenza e il razzismo esplicitati attraverso slogan incendiari come “Gaza è nostra” e “Morte agli arabi”. Questo episodio evidenzia le tensioni crescenti e la lotta per il controllo della città, rivelando un intento chiaro di deportazione dei palestinesi. Esploriamo le implicazioni di questo evento.

Migliaia di israeliani di estrema destra hanno marciato lunedì nei quartieri arabi di Gerusalemme Est cantando “Gaza è nostra”, “Morte agli arabi”: ecco perché mirano al controllo della città e alla deportazione dei palestinesi... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Violenza, sfratti e slogan razzisti: cosa rappresenta la marcia dell’estrema destra israeliana a Gerusalemme Est

