Violenza sessuale la 14enne conferma tutto

Sulla presunta violenza sessuale su una 14enne che aveva trascorso la serata in un locale con una amica, ieri in tribunale a sono state ascoltate le due ragazzine. Nel corso dell’udienza a porte chiuse, durata oltre due ore, le ragazzine hanno confermato la loro versione, la stessa riferita anche nel corso dell’incidente probatorio. Sotto accusa è un marocchino di 25 anni, senza fissa dimora, che attualmente è rinchiuso nel carcere di Pesaro. L’episodio era avvenuto la notte tra il 7 e l’8 agosto, quando la 14enne e la sua amica 16enne, entrambe dell’Anconetano, erano arrivate a Civitanova, accompagnate dal nonno della più piccola, per trascorrere una serata in un locale... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Violenza sessuale, la 14enne conferma tutto

