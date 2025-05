Violenza di genere Un nuovo sportello per denunciare e per farsi ascoltare

Lunedì 9 giugno, a Grottammare, in via Marconi, 50 aprirà lo sportello del Centro Antiviolenza ‘Donna con te’, gestito dalla cooperativa sociale On the Road, che da 15 anni porta avanti sul territorio questo importante servizio. Si tratta di un punto di ascolto, sostegno e protezione per le donne che vivono o hanno vissuto situazioni di violenza. Il Centro, la cui inaugurazione si terrà giovedì 5 giugno alle ore 11,30 nella sala del consiglio comunale di Grottammare, sarà attivo dalle ore 10 alle 12 di ogni lunedì. Il servizio è nato anni fa con lo scopo preciso di contrastare la violenza di genere offrendo luoghi sicuri e accoglienti dove le donne possano trovare ascolto, orientamento e strumenti concreti per affrontare il proprio percorso di fuoriuscita dalla violenza... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Violenza di genere. Un nuovo sportello per denunciare e per farsi ascoltare

