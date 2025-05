Violenza contro le donne intervista esclusiva ad Anna Foglietta | Ho accettato la sfida di girare il video e il risultato è stato convincente Bisogna partire dall’educazione all’affettività nelle scuole

In un'intervista esclusiva, Anna Foglietta condivide la sua esperienza nella realizzazione del video "È come sembra", prodotto dalla Fondazione Una Nessuna Centomila. Sottolineando l'importanza dell'educazione all'affettività nelle scuole, l'attrice evidenzia il potere del progetto nel combattere la violenza contro le donne. Il video sarà proiettato su maxischermi prima degli eventi estivi di AssoConcerti, portando un messaggio di consapevolezza e sensibilizzazione.

Il video dal titolo “ E’ come sembra” realizzato dal laboratorio creativo della Fondazione Una Nessuna Centomila e diretto da Anna Foglietta, sarà trasmesso sui maxischermi prima dell’avvio dei principali eventi live estivi organizzati dagli associati AssoConcerti, l’ente che rappresenta i maggiori promotori e produttori di spettacoli dal vivo in Italia insieme agli artisti coinvolti. Il video è stato prodotto dalla Fondazione per sensibilizzare sulla violenza contro le donne. Violenza contro le donne, intervista ad Anna Foglietta. A margine dell’evento di presentazione, a cui eravamo presenti anche noi di SuperGuida TV, Anna Foglietta ha risposto alle domande dei giornalisti... 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Violenza contro le donne, intervista esclusiva ad Anna Foglietta: “Ho accettato la sfida di girare il video e il risultato è stato convincente. Bisogna partire dall’educazione all’affettività nelle scuole”

Se ne parla anche su altri siti

Donne con disabilità: su Open Channel TV due video accessibili in tema di maternità e violenza; Cettina La Torre su : La giustizia per Lorena è un segnale contro la violenza sulle donne; Il nuovo spot di Una Nessuna Centomila contro la violenza sulle donne, aprirà i concerti dei big; Intervista a Francesca Tinelli di Gorla. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

La violenza di genere: l’appello di Anna Foglietta per un’educazione all’affettività nelle scuole - Anna Foglietta, in un'intervista all'Adnkronos, sottolinea l'importanza dell'educazione all'affettività nelle scuole per prevenire la violenza di genere, presentando il video "È come sembra" della Fon ... 🔗ecodelcinema.com scrive

La violenza sulle donne cambia il loro DNA: il ruolo chiave dell’epigenetica - Non solo effetti psicologici della violenza sulle donne, ma anche effetti sul DNA: il ruolo chiave dell'epigenetica. L'intervista a Simona Gaudi. 🔗Come scrive ildigitale.it

“È come sembra”: il video che porta il tema della violenza sulle donne nei concerti estivi - Un corto pensato per i maxischermi degli eventi live, con protagonisti e protagoniste del cinema italiano, per dire basta alla violenza nei momenti di aggregazione ... 🔗iodonna.it scrive

Violenza sulle donne - L'inferno di Valentina Pitzalis e la sua forza