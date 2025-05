violento al bar a castelnovo monti divieto di accesso ai luoghi pubblici

Un incidente violento ha scosso un bar di Castelnovo Monti, dove un uomo di 45 anni, in stato di ebbrezza, ha aggredito un cliente, colpendolo con un bicchiere e pugni, anche quando la vittima era a terra. Le indagini dei carabinieri stanno proseguendo, e l'aggressore ha ricevuto un divieto di accesso ai luoghi pubblici.

Castelnovo Monti (Reggio Emilia), 28 maggio 2025 – In un bar a Castelnovo Monti, in stato di ebbrezza alcolica, un uomo di 45 anni avrebbe aggredito un altro cliente, colpendolo al volto con un bicchiere e con pugni, anche mentre la vittima era a terra. Le indagini dei carabinieri, anche grazie alla videosorveglianza, hanno permesso di ricostruire l'accaduto per poi denunciare il 45enne per lesioni personali aggravate. Era accaduto un mese fa. E ora la Questura ha emesso pure un divieto di accesso ai luoghi pubblici a carico dell'uomo accusato del gesto violento. La vittima era stata portata in ospedale per medicare traumi guaribili in una decina di giorni...