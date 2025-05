Violentava bambini anestetizzati | centinaia le vittime del chirurgo diavolo

Un'inquietante vicenda si svela attorno a Joël Le Scouarnec, un ex chirurgo che ha abusato di centinaia di bambini anestetizzati prima delle operazioni. Chiamato "il diavolo" dall'accusa, Le Scouarnec ha perpetrato crimini inimmaginabili, trasformando il suo ruolo di medico in un incubo per le vittime e le loro famiglie. La portata delle sue azioni ha sconvolto l'opinione pubblica, portando alla luce la gravità degli abusi nei