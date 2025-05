Violenta lite in famiglia tra padre e figlio genitore ridotto in fin di vita

Una terribile lite familiare a Grosseto ha lasciato un padre molto anziano in fin di vita, dopo un'aggressione da parte del figlio sessantenne. Il violento scontro, avvenuto in un’abitazione di via Podgora, ha allarmato i residenti del condominio, che hanno udito urla e schianti. Le circostanze della vicenda sollevano interrogativi su una possibile drammatica escalation di conflitto familiare.

Grosseto, 28 maggio 2025 – Una violentissima lite in famiglia, urla e ’schianti’ sentiti anche dagli altri residenti di un condominio in via Podgora, a Grosseto. Un’accesa discussione pare tra padre molto anziano e il figlio sulla sessantina che potrebbe trasformarsi in tragedia, considerando che l'anziano è ricoverato in fin di vita all’ospedale di Siena. Sul posto sono intervenuti gli uomini della squadra mobil e e della Scientifica per ricostruire che cosa è accaduto nella tarda serata di ieri, al primo piano dell’enorme condominio. Hanno lavorato a lungo per rilevare ogni traccia possibile... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Violenta lite in famiglia tra padre e figlio, genitore ridotto in fin di vita

