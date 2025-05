Violazioni a raffica Apecchiese è giro di vite

Negli ultimi controlli sulla Strada regionale "275 apecchiese", le pattuglie della Polizia locale di Città di Castello hanno rilevato ben 15 violazioni, principalmente per superamento dei limiti di velocità e il superamento della linea continua. Questo giro di vite mira a garantire la sicurezza stradale e a ridurre il rischio di incidenti lungo un'arteria trafficata.

