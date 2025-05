Viola le prescrizioni imposte dall' autorità giudiziaria | 29enne dai domiciliari al carcere

Un giovane di 29 anni, inizialmente agli arresti domiciliari con permesso di lavoro, è stato trasferito in carcere dopo aver violato le condizioni imposte dall'autorità giudiziaria. I Carabinieri hanno scoperto la sua assenza sul luogo di lavoro, provocando così il provvedimento restrittivo. La situazione solleva interrogativi sulla gestione dei permessi e sul rispetto delle normative.

Era stato ammesso al beneficio degli arresti domiciliari con la possibilità di allontanarsi dall’abitazione per recarsi al lavoro. Tuttavia non è risultato presente sul luogo di lavoro secondo quanto previsto dalle prescrizioni imposte. La circostanza è stata accertata dai Carabinieri della... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Viola le prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria: 29enne dai domiciliari al carcere

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Prescrizioni violate, 39enne in carcere; Viola più volte il divieto di avvicinamento, 24enne arrestata dai Carabinieri; Capaccio Paestum, viola i domiciliari: 31enne trasferito in carcere; Alatri, 39enne viola i domiciliari: finisce in carcere. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Messina, viola prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale: arrestato 44enne - Nella tarda serata di ieri, i poliziotti delle Volanti di Messina hanno tratto in arresto un quarantaquattrenne messinese. L’uomo, sottoposto al regime della sorveglianza speciale, non era in casa ... 🔗Si legge su messina.gazzettadelsud.it

VIOLANO LE PRESCRIZIONI IMPOSTE DAL GIUDICE, I CARABINIERI ARRESTANO UN SORVEGLIATO SPECIALE E UN UOMO SOTTOPOSTO ALL’OBBLIGO DI FIRMA - L’operazione dei Carabinieri L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine per i suoi trascorsi penali e le recenti violazioni delle prescrizioni impostegli con ... della Stazione di Taggia libero dal ... 🔗Segnala imperiapost.it

Alcara Li Fusi: Viola già volte le prescrizioni imposte dai domiciliari, 38enne in carcere a Barcellona - Il provvedimento scaturisce a seguito delle investigazioni dei Carabinieri che hanno permesso di documentare come l’uomo, nel periodo compreso tra settembre e ottobre 2023, abbia più volte violato le ... 🔗Lo riporta 98zero.com

TG7 Basilicata News. Pregiudicato con asce, Ciao Nonna Natalina, Raduno Vespe, Torneremo a scuola