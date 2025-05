Viola i domiciliari con permesso di lavoro | 29enne finisce in carcere

Un 29enne, ammesso agli arresti domiciliari con il permesso di lavorare, è finito in carcere dopo aver violato le prescrizioni. Nonostante avesse la possibilità di allontanarsi da casa per motivi lavorativi, le autorità hanno constatato la sua assenza dal luogo di lavoro, portando così a un’ulteriore azione legale nei suoi confronti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Era stato ammesso al beneficio degli arresti domiciliari con la possibilità di allontanarsi dall'abitazione per recarsi al lavoro. Tuttavia non è risultato presente sul luogo di lavoro secondo quanto previsto dalle prescrizioni imposte. La circostanza è stata accertata dai Carabinieri della Stazione di Baiano nel corso di mirati servizi di controllo, al termine dei quali è stata inoltrata una dettagliata informativa all'Ufficio di Sorveglianza di Avellino. L'Autorità giudiziaria, valutati gli elementi raccolti, ha revocato i domiciliari e disposto la traduzione dell'uomo presso la Casa Circondariale di Avellino...

