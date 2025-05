Vino fatturato verso i 12 miliardi | chi sono i big del settore

Nel 2023, il comparto vinicolo italiano ha raggiunto un fatturato impressionante di 11,7 miliardi di euro, secondo un'analisi di Mediobanca su 255 aziende che rappresentano quasi il 95% del mercato. Questo articolo esplorerà i principali attori del settore e il loro impatto su un'industria che continua a prosperare, affermandosi sia a livello nazionale che internazionale.

Il comparto vinicolo italiano ha registrato nel 2023 un fatturato complessivo di 11,7 miliardi di euro, secondo l’ultima indagine dell’Area Studi Mediobanca, che ha analizzato i bilanci di 255 aziende, rappresentanti il 94,9 per cento del mercato nazionale. I leader del mercato Al vertice della classifica per fatturato si conferma il gruppo cooperativo Cantine Riunite-GIV, con 676,6 milioni di euro (più 0,6 per cento rispetto al 2022), seguito da Argea con 464,2 milioni (più 3,3 per cento) e da Italian Wine Brands (IWB) con 401,9 milioni, in calo del 6,3 per cento. Tra le aziende con ricavi superiori ai 300 milioni di euro spiccano Caviro (385,2 milioni), Marchesi Antinori (261,6 milioni, più 7,4 per cento) e La Marca (251 milioni, più 11 per cento). 🔗 Leggi su Ildenaro.it