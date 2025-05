Vince McMahon l’avvocato respinge l’accordo di Laurinaitis | Non cambia nulla nella causa

Anche se John Laurinaitis ha raggiunto un accordo riservato e è stato rimosso dalla causa contro Vince McMahon, il team legale dell'ex presidente della WWE sostiene che niente cambia nella sostanza della controversia. L’avvocato di McMahon ribadisce che la verità rimane invariata, mantenendo la questione ancora aperta e controversa.

Il team legale di Vince McMahon non ci sta. John Laurinaitis è stato ufficialmente escluso dalla causa per traffico sessuale di Janel Grant dopo aver raggiunto un accordo riservato, ma secondo l’avvocato dell’ex patron della WWE la sostanza non cambia affatto. “La verità rimane immutata”. Mercoledì Laurinaitis è stato rimosso dall’elenco degli imputati con un nuovo deposito in tribunale. L’ex dirigente ha accettato di collaborare fornendo prove contro McMahon e la WWE, ma l’avvocato Jessica Rosenberg ha subito replicato a Ringside News con una dichiarazione categorica. “L’esclusione di John Laurinaitis come imputato oggi non modifica in alcun modo i fatti di questo caso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net