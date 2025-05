Villa Silvia e Medici senza frontiere in prima linea per portare sostegno alla popolazione di Gaza

Villa Silvia Med di Senigallia ospita dal 26 maggio Medici Senza Frontiere per una campagna di sensibilizzazione e raccolta firme a favore della popolazione di Gaza. Questo evento mira a sostenere le vittime di una crisi umanitaria in corso, promuovendo l'importanza dell'aiuto medico e umanitario in contesti di emergenza. La collaborazione riflette l'impegno di entrambe le realtĂ nel portare supporto a chi ne ha piĂą bisogno.

SENIGALLIA – Dal 26 maggio a oggi, mercoledì 28, Villa Silvia Med apre le proprie porte a Medici senza frontiere, l’organizzazione medico umanitaria indipendente attiva in oltre 70 paesi, per una campagna di sensibilizzazione e raccolta firme a sostegno della popolazione di Gaza e del... 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Villa Silvia e Medici senza frontiere in prima linea per portare sostegno alla popolazione di Gaza

Se ne parla anche su altri siti

Villa Silvia e Medici senza frontiere in prima linea per portare sostegno alla popolazione di Gaza; Villa Silvia Med ospita Medici Senza Frontiere; Villa Silvia Med ospita Medici Senza Frontiere; Villa Silvia Med ospita Medici Senza Frontiere: tre giorni di sensibilizzazione e solidarietĂ . 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Villa Silvia Med ospita Medici Senza Frontiere - Da lunedì 26 maggio, per tre giorni consecutivi, Villa Silvia Med apre le proprie porte a Medici Senza Frontiere, l’organizzazione medico-umanitaria indipendente attiva in oltre 70 Paesi, per una ... 🔗Come scrive senigallianotizie.it

Fendi ridisegna Villa Medici a Roma tra arte antica e design - Nasce e si sviluppa da queste consapevolezze la collaborazione tra FENDI e l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici ... e Linea Donna di Fendi, e Silvia Venturini Fendi, Direttore ... 🔗Segnala artribune.com

Sonia Bruganelli e la malattia della figlia Silvia: «I medici mi dissero: "Se non si opera appena nata morirà". Non è autosufficiente ma non sarà mai sola» - Doveva essere il momento più bello e invece i medici, in modo diretto, mi dissero: “Se non si opera appena nata, muore”». Ma non è bastato. Silvia è ... essere felice senza di te. 🔗Lo riporta msn.com

Due nuovi medici a Villa Silvia