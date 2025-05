Villa Paradiso Lepore tira dritto | Non è uno sfratto dobbiamo cambiare strada

Il sindaco Matteo Lepore ha ribadito la volontà dell'amministrazione di cambiare la destinazione d'uso della Casa di Quartiere di via Emilia Levante, nonostante le proteste della gestione attuale. Durante un consiglio aperto del Savena, Lepore ha sostenuto la necessità di un nuovo percorso per Villa Paradiso, sollevando un dibattito sul futuro della struttura e le sue implicazioni per la comunità locale.

