Vignola è ’Tempo di Ciliegie’ Musica incontri e degustazioni

Da sabato, e per due weekend consecutivi, torna " Vignola, è tempo di ciliegie ", la manifestazione dedicata al frutto tipico di Vignola organizzata da Pro Loco e Comune. Le date in cui si potranno assaggiare e acquistare diverse varietà di ciliegie raccolte dai produttori della zona, oltre ad assistere a diverse iniziative e animazioni, sono in particolare il 31 maggio, l'1 e il 2 giugno, quindi il 7 e l'8 giugno. Come sempre, il punto d'attrazione principale per turisti e visitatori sarà la " Via delle ciliegie ", allestita lungo viale Mazzini, dove i produttori locali, con le loro bancarelle, mettono in vendita direttamente al consumatore il meglio della loro produzione cerasicola...