Vieni ti paghiamo bene anche qua | Koulibaly torna in Serie A | Grave sgarro al Napoli

Kalidou Koulibaly è pronto a tornare in Serie A, ma la sua eventuale scelta di lasciare il Napoli per un nuovo club suscita polemiche e malcontento tra i tifosi. Questo clamoroso trasferimento potrebbe stravolgere gli equilibri nel campionato italiano, mentre l'ombra dei contratti milionari arabi si fa sempre più pesante. Scopriamo tutti i dettagli di questo possibile "sgarro" al Napoli.

L'ipotesi è clamorosa e potrebbe cambiare gli equilibri del prossimo campionato: il colpo è pronto, ma ha un sapore amaro per una piazza intera. C'è chi, lasciando l'Europa per i ricchi contratti dell'Arabia Saudita, sceglie di dire addio al calcio che conta. E poi c'è chi, come Kalidou Koulibaly, dimostra di non voler chiudere il sipario troppo presto. Nonostante un palmarès già pieno e un'età che spingerebbe molti a rilassarsi, il difensore senegalese continua a far parlare di sé. Per i risultati, per la leadership, e adesso anche per una possibilità che – se concretizzata – farebbe discutere a lungo.