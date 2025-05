Viene lasciato | Ti distruggo la vita ti sparo

Il dramma di una separazione può trasformarsi in una spirale di violenza e minacce. In questo caso inquietante, un uomo non riesce a accettare la fine della sua relazione di otto anni e inizia a perseguitare l’ex compagna, con frasi inquietanti e comportamenti intimidatori, mirati a distruggere la vita della donna e a minacciare la stabilità del loro bambino. Analizziamo la situazione e le possibili conseguenze.

Viene lasciato dalla compagna con cui era stato otto anni e ci aveva fatto anche un bambino e non accettando la fine della relazione avrebbe iniziato a tormentarla e a minacciarla così: "Se non torni con me ti distruggo, ti tolgo nostro figlio". Per seguire i suoi spostamenti avrebbe utilizzato anche il duplicato dell’account del cellulare di lei, dove riusciva ad accedervi attraverso il computer e a sapere sempre dove si trovasse e cosa facesse. Quando la donna ha iniziato a frequentare un altro uomo sono arrivate le minacce anche per lui: "Ti sparo con la rivoltella, ti sfilo la spina dorsale"... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Viene lasciato: "Ti distruggo la vita, ti sparo"

