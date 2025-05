VIDEO | Vent' anni senza accordo integrativo la Fimmg | Sanità territoriale al collasso e a pagare sono medici e cittadini

Dopo quasi vent'anni senza un accordo integrativo regionale, la FIMMG denuncia il collasso della sanità territoriale, con gravissime conseguenze per medici e cittadini. Nonostante un confronto avviato nel 2023, il negoziato è risultato inconcludente, accentuando le difficoltà della medicina generale e danneggiando la qualità dei servizi. La situazione richiede un intervento urgente per ristabilire l'equilibrio nel sistema sanitario.

Quasi vent'anni senza accordo integrativo regionale con quello nazionale rinnovato nel 2024 e un confronto iniziato nel 2023 a livello locale, ma allo stallo e una medicina generale che, di conseguenza, soffre sempre di più con ricadute pesanti anche sui cittadini.

