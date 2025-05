VIDEO Tifoso gli regala il santino per Monaco | Inzaghi reagisce così

Un episodio toccante ha catturato l'attenzione dei tifosi quando un supporter ha avvicinato Simone Inzaghi per donargli una maglietta personalizzata. Questa rappresenta il tecnico dell'Inter in una veste inedita, simile a un santino. La reazione di Inzaghi non si è fatta attendere, svelando il suo lato umano e la connessione speciale con i fan. Scopriamo insieme i dettagli di questo momento unico.

