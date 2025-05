VIDEO | Dalle foto di Marilyn allo scatto rubato alla moglie di Tomasi | Elliott Erwitt in mostra per la prima volta a Palermo

La Fondazione Federico II presenta a Palazzo Reale di Palermo la mostra dedicata a Elliott Erwitt, uno dei più grandi fotografi di sempre. In esposizione, opere iconiche che spaziano dalle celebri immagini di Marilyn Monroe a uno scatto rubato della moglie di Tomasi di Lampedusa, offrendo uno spaccato unico della società attraverso l’obiettivo di un maestro del fotogiornalismo.

La Fondazione Federico II ha presentato questa mattina, a Palazzo Reale, la mostra di uno dei più grandi fotografi della storia. Si tratta di Elliott Erwitt, noto in tutto il mondo per i suoi scatti divenuti simbolo della nostra società, veri e propri sistemi di riferimento antropologico per.

