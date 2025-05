VIDEO Case popolari Barcaioli | Ci sono 1 200 abitazioni da assegnare Lavoriamo con Ater per farlo

In questo articolo, esploriamo l'impegno dell'assessore regionale Fabio Barcaioli nella gestione delle 1.200 abitazioni da assegnare in Umbria, collaborando con ATER. Dallo sciopero della fame per la pace a Gaza alle sfide dell'edilizia residenziale, Barcaioli affronta questioni cruciali riguardanti il welfare, l'istruzione e l'inclusione sociale nella regione. Un'intervista che mette in luce le priorità e le azioni concrete per un futuro migliore.

Dallo sciopero della fame per chiedere lo stop ai bombardamenti su Gaza all'edilizia residenziale in Umbria. Dalle scuole ai centri estivi. Intervista all'assessore regionale a welfare, istruzione e pace, Fabio Barcaioli. . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - VIDEO Case popolari, Barcaioli: "Ci sono 1.200 abitazioni da assegnare. Lavoriamo con Ater per farlo"

VIDEO | "Siate Capaci di dire no alla mafia", alle Case Gialle il ricordo di Falcone e delle vittime del maggio 1992 - Un messaggio di coraggio e consapevolezza, rivolto ai giovani dell’Istituto Manzoni "Dina e Clarenza", ricorda le vittime di mafia e l’importanza di pensare con la propria testa. 🔗continua a leggere

Aggiornamenti pubblicati da altri media

VIDEO | Case popolari, disabili e anziani ostaggio delle barriere architettoniche: gli inquilini vanno in municipio - Michelangelo Giglio, sindacalista di Asia Usb, si fa portavoce di una piccola delegazione di attivisti e inquilini della case Erp. Anziani e disabili che, quotidianamente, devono fare i conti con ... 🔗Segnala romatoday.it

Case popolari, Barcaioli e Pecci: “Un passo avanti per il diritto alla casa” - Politica Nella sua prima convocazione operativa il C.A.L., Consiglio delle Autonomie Locali, organismo che esprime pareri sulle proposte di legge regionali, del quale… Leggi ... 🔗Si legge su informazione.it

Case popolari: Il Comune e Casalp ufficializzano i numeri (Video) - Il Comune di Livorno e Casalp, la società che gestisce il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, hanno deciso di dare un giro di vite contro i furbetti delle case popolari, andando a ... 🔗Riporta livornopress.it

Sindacati inquilini: più case popolari e più equità nella legge per l’assegnazione [UMBRIAnews]