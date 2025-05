Vibo Valentia Grande attesa per il concerto di Edoardo Carmelo Marchese al Conservatorio Torrefranca

Vibo Valentia si prepara a vivere un'importante serata musicale con il concerto di Edoardo Carmelo Marchese, in programma giovedì 29 maggio alle ore 18:00 presso il Conservatorio “Torrefranca”. La sala concerti dell’Ex Collegio dei Gesuiti si trasformerà in un palcoscenico di emozioni, attirando appassionati di musica e cultura in un evento atteso da molti.

Vibo Valentia, grande attesa per il concerto di Edoardo Carmelo Marchese al Conservatorio "Torrefranca" Domani, giovedì 29 maggio alle ore 18:00, la sala concerti del Conservatorio "Fausto Torrefranca" di Vibo Valentia, all'interno dell'Ex Collegio dei Gesuiti, ospiterà un nuovo appuntamento della Stagione Concertistica Musicale 2025, organizzata in collaborazione con Ama Calabria. Protagonista della serata sarà il chitarrista Edoardo Carmelo Marchese con un programma dal titolo "Musica italiana fra Sette e Ottocento", che propone un viaggio tra alcune delle pagine più affascinanti del repertorio italiano...

