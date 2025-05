viaggio nella natura tutto esaurito al parco delle groane

Nel weekend dedicato alla Festa europea dei parchi, il Parco delle Groane ha registrato un tutto esaurito, accogliendo un afflusso entusiasta di visitatori. Grazie all'apertura dei sentieri e alle visite guidate delle Gev, la sede dell’ex Polveriera a Solaro è diventata un vivace punto di incontro per gli amanti della natura, celebrando con successo le bellezze del territorio e la biodiversità locale.

Un successo il fine settimana dedicato alla natura nella sede del Parco delle Groane, in occasione della Festa europea dei parchi, con l’apertura dei sentieri interni e le visite guidate con le Gev. Un flusso continuo di pubblico ha riempito la sede dell’ex Polveriera a Solaro e i sentieri circostanti, prendendo parte a laboratori, escursioni, camminate e attività per grandi e piccoli. Domenica scorsa è stato inaugurato anche un defibrillatore semiautomatico, acquistato in collaborazione con Bcc di Barlassina, che sostiene l’attività dell’associazione mutualistica di assistenza Groane Vita. Alla cerimonia erano presenti il presidente della Bcc, Stefano Meron, il direttore generale del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, Attilio Fiore, il presidente Emiliano Campi, la vicepresidente Rosella Ronchi e i consiglieri Carla Testori, William Ricchi e Daniele Barcella con Sandro Archetti che ha partecipato in particolare agli eventi del sabato... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it