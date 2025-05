Viaggio gastronomico fra Italia ed Ecuador

Scoprire i sapori dell'Italia e dell'Ecuador è l'obiettivo della cena degustazione di stasera al ristorante Il Moro. Sotto il motto "La cultura del cibo è un ponte tra i Paesi", chef di entrambi i paesi si uniscono per un viaggio gastronomico straordinario, celebrando le tradizioni culinarie e creando connessioni attraverso la cucina. Un'opportunità imperdibile per gli amanti della gastronomia!

Il leit motiv “ La cultura del cibo è un ponte tra i Paesi ” non è solo promettente. Di questi tempi è anche meritevole. E questo spiega l’interesse per l’esemplare cena degustazione in programma stasera al ristorante Il Moro, viaggio gastronomico Italia-Ecuador che vedrà confrontarsi e lavorare insieme due coppie di chef, peraltro parenti stretti, diventate figure di spicco della ristorazione nei rispettivi territori di appartenenza: i padroni di casa, i fratelli Salvo e Vincenzo Butticè, apprezzati interpreti della tradizione mediterranea a Monza, e Carlos Gallardo (in foto) con il figlio Sebastián, paladini della nuova cucina andina in un noto locale di Quito, lo Zero Lab Restaurant Fine Dining... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Viaggio gastronomico fra Italia ed Ecuador

Se ne parla anche su altri siti

A Il Moro Il Primo Ponte – Viaggio gastronomico Italia- Ecuador; Stanley Tucci racconta l’Italia con gusto in “Tucci in Italy”; Ecco i ristoranti stellati più economici d'Italia dove mangiare a meno di 90€! Michelin svela gli indirizzi; Oreade: un viaggio gastronomico nel cuore della Toscana tra tadizione e innovazione. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Viaggio gastronomico fra Italia ed Ecuador - Il leit motiv “ La cultura del cibo è un ponte tra i Paesi ” non è solo promettente. Di questi tempi è anche meritevole. E questo spiega l’interesse per l’esemplare cena degustazione in programma stas ... 🔗Scrive ilgiorno.it

Scoprire l’italia attraverso il cibo: un viaggio con stanley tucci - La nuova serie di Stanley Tucci, “Tucci in Italy”, è un omaggio sincero alla ricca tradizione culinaria italiana. Attraverso cinque episodi, l’attore di Hollywood ci guida in un’avventura che va oltre ... 🔗Segnala viaggiamo.it

Un viaggio gastronomico tra Italia e Cina. L’evento del 2025 in Basilicata - Un incontro tra le tradizioni culinarie italiane e cinesi nel cuore della Basilicata: è il ponte che sarà reso possibile grazie al progetto “Scambio Culturale Gastronomico Italia-Cina 2025 ... afferma ... 🔗Scrive melandronews.it

M of MILAN - Milan Food Tour - ???? Italy from A to Z ???? - Episode 8