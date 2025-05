' Viaggio al termine della notte' al Teatro Greco

Nel suggestivo scenario del teatro greco, "Viaggio al termine della notte" si trasforma in un'esperienza coinvolgente grazie all'interpretazione intensa di Elio Germano e alla musica incisiva di Teho Teardo. Questa rappresentazione riporta in vita il capolavoro di Louis-Ferdinand CĂ©line, fondendo teatro, sonoritĂ e emozione in un viaggio unico e indimenticabile. Un'opera che scava nel profondo dell'animo umano.

Elio Germano + Teho Teardo in Viaggio al termine della notte