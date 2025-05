Viaggi d’istruzione deroga su acquisizione CIG scade il 31 maggio

Questo articolo esplora la recente deroga autorizzata dall'ANAC, che consente alle scuole di gestire in autonomia viaggi d'istruzione, stage linguistici e scambi culturali, facilitando l'acquisizione dei codici CIG per appalti superiori a 140.000 euro. Scopriamo i dettagli e le scadenze cruciali di questa iniziativa, che rappresenta una novità significativa nel panorama educativo italiano.

Con nota del 9 dicembre l’ANAC ha autorizzato una deroga temporanea che consente alle scuole di organizzare autonomamente viaggi d’istruzione, stage linguistici e scambi culturali, acquisendo in autonomia i codici identificativi di gara (CIG) per gli appalti superiori a 140.000 euro. L'articolo Viaggi d’istruzione, deroga su acquisizione CIG scade il 31 maggio ... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

