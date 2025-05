Viaggi d’affari frenata ad aprile

Ad aprile, i viaggi d'affari in Italia mostrano una leggera flessione, secondo il Business Travel Trend del gruppo Uvet. Con un indice che segna 106, si registra un calo di 2 punti rispetto allo stesso mese del 2024. Inoltre, le transazioni diminuiscono di 5 punti, evidenziando un cambiamento significativo nel panorama del business travel.

ROMA (ITALPRESS) – Aprile segna una lieve flessione dei viaggi d'affari d'Italia. Il Business Travel Trend, secondo quanto riferito dal gruppo Uvet, raggiunge quota 106, con un calo di 2 punti rispetto allo stesso mese del 2024. Il numero di transazioni diminuisce di 5 punti, mentre la spesa media aumenta di 4 punti, sempre in confronto all'anno scorso. Le settimane successive all'annuncio del Presidente degli Stati Uniti Trump riguardo all'introduzione di nuovi dazi su scala globale hanno dato il via a quella che si profila come una vera e propria "guerra commerciale mondiale". Le dichiarazioni sui dazi hanno fortemente influenzato i mercati finanziari, generando allarmismo e una marcata incertezza.

