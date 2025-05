Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-05-2025 ore 20 | 25

Benvenuti a un nuovo aggiornamento della redazione di Astral Infomobilità. Nella giornata del 28 maggio 2025, la situazione viaria nella regione Lazio ha mostrato segnali di miglioramento, soprattutto sul Grande Raccordo Anulare. Tuttavia, alcuni rallentamenti persistono a causa del traffico intenso, in particolare nella carreggiata esterna tra Roma Fiumicino e Tuscolana, così come sulla Maremmana.

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio notevolmente migliorata la situazione sul grande raccordo anulare resta Qualche rallentamento per traffico intenso in carreggiata esterna tra Roma Fiumicino e Tuscolana sulla Maremmana Inferiore è stato rimosso l'incidente all'altezza dello svincolo per La 24 Roma Teramo circolazione regolare nelle due direzioni incidente rimosso anche sulla tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e torcervara Verso il raccordo anche qui traffico scorrevole rimangono invece le code per traffico intenso sulla Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostia e cambiamo argomento nella capitale in vista della festa per il 70esimo anniversario della Repubblica questa notte in programma le prove della parata modifiche alla viabilità dalle 22 di questa sera alle 5:30 di domani mattina prevista la chiusura al traffico di viale delle Terme di Caracalla Piazza di Porta Capena via dei Cerchi via di San Gregorio via Celio vibenna e via dei Fori Imperiali dalla 0:30 è sempre fino alle 5:30 di domani di chiusura verranno estese anche a Piazza Venezia via del Plebiscito via Cesare Battisti via IV Novembre via del Teatro Marcello via Petroselli è ancora Piazza Bocca della Verità via la greca in via del Circo Massimo sulla fronte della trasporto pubblico previste deviazioni per alcune linee bus diurne e notturne dettagli sul nostro sito infomobilità Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it