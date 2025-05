Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-05-2025 ore 19 | 40

Rimanete aggiornati sulla situazione della viabilità nel Lazio con il nostro ultimo report. Oggi, venerdì 28 maggio 2025, le congestioni principali interessano il Grande Raccordo Anulare, con code significative sulla carreggiata interna e rallentamenti in diverse zone. Scoprite tutti i dettagli sul traffico e come pianificare al meglio i vostri spostamenti.

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ancora trafficato il grande raccordo anulare carreggiata interna code tra Cassia degli Ontani Flaminia mentre si rallenta tra Nomentana e Prenestina e tra Laurentina e via del Mare in esterna code a tratti tra Roma Fiumicino e Tuscolana sulla Maremmana Inferiore un incidente avvenuto in precedenza provoca coda all'altezza dello svincolo per La 24 Roma Teramo nelle due direzioni altro incidente sulla tratto Urbano della A24 Sira tra Portonaccio e Tor Cervara in direzione della raccordo infine Code in questo caso verrà traffico intenso sulla Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostia è tutto da Giuseppe e Astral infomobilità Grazie per l'ascolto e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio