Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-05-2025 ore 19 | 10

Ben ritrovati con l'aggiornamento sulla viabilità di Roma e del Lazio. Oggi, 28 maggio 2025, alle ore 19:10, Astral infomobilità segnala traffico intenso sul Grande Raccordo Anulare, con chiusure sulla carreggiata interna tra Cassia Flaminia, Nomentana, Prenestina e Laurentina, e il flusso di veicoli in esterna. Rimanete con noi per ulteriori dettagli e suggerimenti utili per la vostra mobilità.

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ancora trafficato il grande raccordo anulare carreggiata interna chiude tra Cassia Flaminia tra Nomentana e Prenestina e tra Laurentina e via del Mare in esterna puoi attratti tra Roma Fiumicino e Tuscolana sulla Maremmana Inferiore un incidente avvenuto in precedenza provoca coda all'altezza dello svincolo per A24 roma-teramo nelle due direzioni altro incidente sul tratto Urbano della A24 file tra Portonaccio e Tor Cervara in direzione raccordo code per traffico intenso sulla Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostia Infine per il trasporto pubblico sulla metro mare il servizio è tornato regolare sull'intera tratta risolto il guasto tecnico è tutto da Giuseppe cutrupi è Astral infomobilità Grazie per l'ascolto e a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-05-2025 ore 19:10

