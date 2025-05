Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-05-2025 ore 18 | 40

Benvenuti a un nuovo aggiornamento di Astral Infomobilità. Oggi, 28 maggio 2025, alle 18:40, vi informiamo sulla situazione della viabilità nella regione Lazio, con un focus sul Grande Raccordo Anulare. Sono stati rimossi due incidenti tra Nomentana e Prenestina, mentre persistono code nei tratti verso Roma Fiumicino. Restate con noi per ulteriori dettagli sulla viabilità!

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna rimossi i due incidenti tra Nomentana e Prenestina e trapuntina in Roma Fiumicino sui tratti interessati permangono codeina smaltimento sempre interna si rallenta per traffico tra Casilina Appia e trac e Salaria in esterna code a tratti sempre per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Tuscolana sulla Maremmana Inferiore un incidente provoca coda all'altezza dello svincolo per La 24 Roma Teramo nelle due direzioni sulla A1 Firenze Roma sono invece i lavori a provocare code tra lo svincolo per la diramazione Roma nord e Ponzano Romano verso Firenze sulla Roma Fiumicino traffico intenso era tra il raccordo è via del Cappellaccio direzione Eur incolonnamenti sulla Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostia il fine per il trasporto pubblico sulla linea Metromare a causa di un problema tecnico le partenze da Porta San Paolo sono ritardate