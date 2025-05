Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-05-2025 ore 18 | 10

Benvenuti all’aggiornamento di Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio. Nel report del 28 maggio 2025, segnaliamo incidenti sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare. In particolare, un incidente sta causando la chiusura tra Nomentana e Prenestina, mentre un altro rallentamento si verifica in direzione Roma Fiumicino. Rimanete informati per ulteriori dettagli sulla viabilità nella capitale.

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Grande Raccordo Anulare carreggiata interna segnalati incidenti Uno provoca chiude tra Nomentana e Prenestina l'altro trapuntina in Roma Fiumicino sempre in interna si rallenta in questo caso per traffico intenso tra Casine Appia e tra Cassia per il Salaria in esterna code a tratti sempre per traffico tra Roma Fiumicino e Tuscolana A proposito della Roma Fiumicino rimosso l'incidente all'altezza di via Cristoforo Colombo verso Villa raccordo codeine smaltimento mentre nel senso opposto si rallenta per traffico tra il raccordo è via del Cappellaccio e incolonnamenti sulla Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostia code anche sulla Laurentina tra il raccordo è valleranello verso Ardea e sull'Ardeatina tra il divino amore ed il raccordo In quest'ultima direzione è tutto da Giuseppe cutrupi è Astral infomobilità Grazie per l'ascolto tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it