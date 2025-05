Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-05-2025 ore 16 | 25

Benvenuti nell'aggiornamento viabilità della Regione Lazio. Oggi, 28 maggio 2025, segnaliamo un incidente sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare, tra Boccea e Cassia, che sta causando code. Attualmente si circola su due corsie; vi invitiamo a prestare massima prudenza e a rimanere informati sulle condizioni del traffico.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Grande Raccordo Anulare un incidente sta provocando coda in carreggiata interna tra Boccea e Cassia si circola su due corsie raccomandiamo prudenza sempre di interna rallentamenti per traffico intenso tra Nomentana e Prenestina e più file tra Laurentina in via del Mare in esterna code a tratti tra le uscite Roma Fiumicino e Tuscolana sulla via del mare permangono le code per incidente dalla raccordo a Vitinia verso Ostia mentre stati rimossi gli incidenti sulla Roma Fiumicino tra via Cristoforo Colombo & via della Magliana Verso il raccordo è sulla Salaria tra Settebagni e fonte di papà verso Rieti in entrambi i casi circolazione tornata scorrevole e passiamo infine alle altre notizie sulla Cassia Veientana proseguono fino al 14 giugno i lavori di manutenzione tra il raccordo è via della Giustiniana in direzione Viterbo attivi il restringimento di carreggiata il limite di velocità di 40 km orari è il divieto di sorpasso la Giuseppe cutrupi e Astral infomobilità è tutto grazie per l'ascolto un servizio della Regione Lazio