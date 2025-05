Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-05-2025 ore 13 | 25

In questo aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, Astral Infomobilità segnala la chiusura del tratto urbano della A24, con il bivio verso la tangenziale est in direzione centro bloccato a causa di un incidente. Si registrano code a partire da Fiorentini, mentre la situazione continua a evolversi. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e informazioni utili su come muovervi in città.

il tratto Urbano della A24 ancora chiuso il bivio per la tangenziale est direzione centro per l'incidente avvenuto sulla tangenziale est code a partire da Fiorentini sempre sulla Roma Teramo ma sul tratto autostradale compreso tra Tivoli e Castel Madama incidente risolto circolazione in direzione Teramo o regolare andiamo da sul Raccordo Anulare in esterna per un incidente nel quale sono rimaste coinvolte quattro vetture si sono formate code tra Aurelia e Pisana Cambiamo argomento ne hai capitale in vista della festa per il 79o anniversario della Repubblica questa notte le prove della parata modifiche alla viabilità dalle 22 di questa sera alle 5:30 di domani mattina prevista la chiusura al traffico di viale delle Terme di Caracalla Piazza di Porta Capena via dei Cerchi via di San Gregorio via Celio vibenna in via dei Fori Imperiali dalle 0:30 alle 5:30 di domani le chiusure verranno estesi a piazza via del Plebiscito via Cesare Battisti via IV Novembre via del Teatro Marcello via Petroselli Piazza Bocca della Verità via della Greca e via del Circo Massimo sul fronte della trasporto pubblico sono previste deviazioni per i bus di 11 linee diurne e di 15 linee notturne