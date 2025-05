Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-05-2025 ore 10 | 25

Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità! Oggi, 28 maggio 2025, vi aggiorniamo sulla viabilità nella regione Lazio, con un focus su un incidente che ha coinvolto due auto sulla diramazione Roma Nord. Attualmente, si registrano code tra Castelnuovo di Porto e Settebagni in direzione del Raccordo Anulare, ma la situazione è stata risolta. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti sul traffico.

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un'apertura l'incidente sulla diramazione Roma nord nel quale sono rimaste coinvolte due auto code tra Castelnuovo di Porto è Settebagni in direzione raccordo anulare risolto i tuoi due incidenti sulla Roma Firenze tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione Roma e sulla Roma Napoli tra Valmontone e il bivio per la diramazione Roma Sud in direzione Firenze entrambi i casi la circolazione è regolare che spostiamo da sulla Roma Fiumicino che qui risolto l'incidente che ho dei residui all'altezza di via Newton in direzione raccordo anulare è proprio sul Raccordo Anulare si rallenta qui per traffico in esterna tra l'uscita Ostiense e Tuscolana interna tra Nomentana e a 24 poi dalla Tuscolana alla Ardeatina ora un aggiornamento sulla via del mare per l'incidente avvenuto in precedenza l'altezza di Vitinia È stato disposto il senso unico alternato e si sono formate code tra cd e via di Mezzocammino nelle due direzioni via Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio