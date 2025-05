Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-05-2025 ore 09 | 10

Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità! In questo aggiornamento del 28 maggio 2025, vi informiamo su un incidente avvenuto sul Raccordo Anulare in direzione esterna, all'uscita e diramazione Roma nord Flaminia. Tale evento sta causando ripercussioni significative sulla diramazione Roma nord a partire dallo svincolo di Settebagni. Continuate a seguirci per ulteriori dettagli sulla viabilità nella regione Lazio.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in esterna un incidente e la causa è uscita e diramazione Roma nord Flaminia con ripercussioni sulla diramazione Roma nord che ho da partire dallo svincolo di Settebagni proseguiamo lungo la carreggiata esterna code a tratti è qui per traffico dalla Cassia Veientana a Casal del Marmo poi lentamente tra Monte Spaccato il Pescaccio Più avanti si procede a rilento dalla Roma Fiumicino alla Pontina e dalla Prenestina la Tiburtina in internet traffico rallentato dalla Nomentana Tiburtina file dalla diramazione Roma Sud alla con ripercussioni sulla diramazione Roma sud con gli a partire da Tor Vergata andiamo da sole al tratto Urbano della A24 traffico rallentato da Tor Cervara Fiorentini poi code fino al bivio per la tangenziale est verso centro in uscita code da Tor Cervara al Raccordo Anulare andiamo da sulla Roma Fiumicino code a tratti dal raccordo anulare a via della Magliana verso l'Eur ci spostiamo sulla Cristoforo Colombo code tra via Pindaro via di Malafede nelle lezioni sulla via del mare un incidente invece la causa delle code all'altezza di Vitinia direzione raccordo anulare per traffico sempre sulla via del mare code da Acilia Casal Bernocchi nella stessa direzione disagi infine che sull'Aurelia qui per lavori file da Castel di Guido a Malagrotta verso raccordo anulare