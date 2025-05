Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-05-2025 ore 08 | 40

Benvenuti all’aggiornamento sulla viabilità di Roma e del Lazio. Oggi, 28 maggio 2025, alle ore 08:40, Astral Infomobilità segnala un ulteriore incremento del traffico, con rallentamenti evidenti sul Raccordo Anulare interno e code tra le uscite Tiburtina e Casilina, nonché dalla Laurentina. Rimanete sintonizzati per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulla situazione stradale.

Astral infomobilità salute Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in ulteriore aumento sul Raccordo Anulare interna rallentamenti tra l'uscita in momentanee Tiburtina più avanti file dalla Casilina c'è traffico rallentato dalla Laurentina alla Roma Fiumicino in esterna code a tratti da Trionfale a Pescaccio a seguire rallentamenti dalla Roma Fiumicino Ostiense poi dalla puntina all'ardeatina e code a tratti dalla Casilina la Tiburtina sulla tratto Urbano della A24 file da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est direzione centro e in uscita da Tor Cervara Raccordo Anulare ci spostiamo ora sulla Roma Fiumicino code a tratti dal raccordo anulare a via della Magliana verso l'Eur sulle consolari a complicare la situazione Ora anche i cantieri è questo il caso dell' Aurelia code da Castel di Guido Malagrotta direzione Raccordo Anulare e per traffico code a tratti sulla Cassia tra via Braccianese via dei Due Ponti direzione centro con ripercussioni su via di Grottarossa code a partire da via Veientana nelle due direzioni invariata sulla Flaminia sulla Salaria file rispettivamente dal raccordo a via dei Due Ponti e da Villa Spada via dei Prati Fiscali nei due casi verso il centro disagi code anche sulla Nomentana e Nomentana bis nell'ordine da via Monte Cervino via Poggio Fiorito è da via Montebello alla rotonda per via Palombarese nei due casi in direzione raccordo anulare