Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-05-2025 ore 07 | 25

Nella mattinata del 28 maggio 2025, il servizio di Astral Infomobilità informa riguardo al traffico intenso nella viabilità di Roma e della regione Lazio. Come di consueto, si registrano code sul Raccordo Anulare interna, complicando gli spostamenti verso le sedi lavorative. Segue un'analisi dettagliata delle principali problematiche in corso.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso Come di consueto in queste prime ore del mattino per gli spostamenti verso le sedi lavorative partiamo da Roma sul Raccordo Anulare interna si sta in coda tra le uscite diramazione Roma Sud in esterna rallentamenti tra Cassia Veientana e Casal del Marmo dal Aurelia Pescaccio e dalla Prenestina sulla diramazione Roma nord traffico rallentato dallo svincolo di Settebagni raccordo anulare In quest'ultima direzione incolonnamenti in poi sul tratto Urbano della A24 dal raccordo al bivio per la tangenziale est direzione centro traffico intenso anche sulle consolari sulla Flaminia sulle sulla Salaria code rispettivamente da raccordo via dei due punti e da Villa Spada via dei Prati Fiscali nei due casi direzione centro ci spostiamo sulla statale Pontina e rallentamenti da via Antonietta Castel di Decima situazione analoga traffico rallentato sulla Cristoforo Colombo e sulla via del mare nell'ordine tra via di Acilia e via di Malafede è all'altezza di Acilia In tutti i casi in direzione Latina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage... 🔗 Leggi su Romadailynews.it