Via Polveriera al via la rimozione della frana

Iniziano oggi i lavori di rimozione della frana in via Polveriera, fondamentale per la sicurezza della viabilità a Bisconte. Dopo lo smottamento avvenuto lo scorso febbraio, la strada ha richiesto un intervento urgente, rispondendo alle numerose sollecitazioni provenienti dal terzo Quartiere. I mezzi e gli operai sono già al lavoro per ripristinare la situazione e garantire il passaggio sicuro per tutti i cittadini.

Al via gli interventi di rimozione della frana in via Polveriera. Stamane mezzi e operai a lavoro per mettere in sicurezza l'importante arteria che serve Bisconte, occupata da uno smottamento lo scorso febbraio. Tante le richieste di interventi soprattutto dal terzo Quartiere.

