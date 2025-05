Via libera finale del Consiglio Ue al programma di prestiti per la difesa Safe

Il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato definitivamente il programma di prestiti per la difesa SAFE, parte integrante del piano ReArm Europe Plan/Readiness 2030. Questa iniziativa mira a finanziare accordi di approvvigionamento congiunto, rafforzando così la cooperazione tra gli Stati membri in ambito di sicurezza e difesa, in risposta alle sfide globali attuali.

Roma, 28 maggio 2025 – Il Consiglio dell'Unione europea ha dato il via libera finale al Security Action For Europe (SAFE), il programma di prestiti per la difesa dell'Unione europea parte del piano ReArm Europe PlanReadiness 2030 volto a finanziare accordi di approvvigionamento congiunto. Per fare approvare lo strumento Safe la Commissione ha fatto ricorso all'uso dell'articolo 122 del Trattato UE – normalmente utilizzata in casi di emergenza – che consente all'esecutivo di far passare qualsiasi proposta, riducendo al minimo il tempo di negoziazione del Parlamento. L'approvazione da parte del Consiglio Affari Generali ha segnato la fase finale di un controverso processo di approvazione del programma di prestito congiunto da 150 miliardi di euro, denominato Safe...

