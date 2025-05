Via libera alla nuova Rsa nell’ex scuola Quasimodo | in cambio opere pubbliche per oltre 150mila euro

La giunta comunale ha approvato la demolizione dell'ex scuola Quasimodo in via Podestà al Cep di Pra' per dare vita a una nuova residenza sanitaria assistenziale da 120 posti letto. In cambio, l'operazione comporterà opere pubbliche per un valore di oltre 150mila euro, segnando un'importante iniziativa per migliorare i servizi socio-sanitari nella zona.

Sarà demolito l’edificio dell’ex scuola Quasimodo, in via Podestà al Cep di Pra', per far posto a una nuova residenza sanitaria assistenziale da 120 posti letto. Lo prevede la convenzione approvata dalla giunta comunale, uno degli ultimi atti dell'amministrazione guidata dal vicesindaco reggente... 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Via libera alla nuova Rsa nell’ex scuola Quasimodo: in cambio opere pubbliche per oltre 150mila euro

Approfondimenti da altre fonti

Rsa, la Regione mette sul piatto 18 milioni: gestori divisi ma poi arriva il via libera; Rsa di Santo Stefano Roero disponibile ad accogliere le donne de Le Perle; Mobilità sostenibile: ad Alghero la prima linea ferroviaria a idrogeno in Sardegna. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Via libera alla nuova Rsa nell’ex scuola Quasimodo: in cambio opere pubbliche per oltre 150mila euro - L’intervento da 120 posti letto sarà interamente a carico dei privati. In cambio, opere di riqualificazione urbana per oltre 150mila euro ... 🔗Segnala genovatoday.it

Arcore, un nuovo "Palaunimec" alla Cà per il via libera alla rsa - In poche parole il Tar ha dato il via libera alla realizzazione della struttura che "abbraccerà ... nel portafogli dei protagonisti in campo. Rsa e Palaunimec... una pace possibile In pratica, per ... 🔗Si legge su primamonza.it

Nonantola, al via i lavori della nuova Rsa - Le maestranze saranno locali e termineranno la loro attività entro il 2022 mentre l'attivazione della struttura avverrà nei primi mesi del 2023 Lunedì iniziano a Nonantola, presso via Enrico ... 🔗Segnala lapressa.it

Via libera al Green pass, per viaggi all'estero, eventi e Rsa