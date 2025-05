Via Duca Alessandro incendio in un appartamento

Un incendio è scoppiato in un appartamento nei pressi di via Duca Alessandro a Parma, nel pomeriggio di oggi. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente dopo la segnalazione ricevuta poco prima delle 16. Attualmente si stanno indagando le cause dell'episodio, mentre sul posto è presente una squadra del 115 per gestire l'emergenza e garantire la sicurezza dei residenti.

