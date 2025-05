Via Brunelleschi con un' auto buttano giù la saracinesca del Paghi Poco e rubano i contanti

Nella notte, un audace colpo ha colpito il negozio "Paghi Poco" di via Brunelleschi al Cep. Un gruppo di ladri a bordo di una Lancia Ypsilon ha impiegato poco più di cinque minuti per abbattere la saracinesca e rubare 2.000 euro in contante, lasciando dietro di sé una scena di devastazione. Questo episodio segna l'ennesimo attacco a un'attività commerciale nella zona, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza.

