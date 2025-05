Via altre due naufraghe Isola dei Famosi incubo senza fine | Non stanno bene

Il reality show "L'Isola dei Famosi" continua a vivere un periodo critico, con la notizia del possibile ritiro di altre due naufraghe. A poche ore dalla diretta di mercoledì 28 maggio, le voci su una situazione sempre più tesa si fanno insistenti, lasciando i telespettatori in trepidante attesa. Scopriamo insieme i dettagli di questa ennesima crisi del programma condotto da Veronica Gentili.

Pessima notizia in arrivo per l’ Isola dei Famosi. Il reality show di Veronica Gentili non sta affatto vivendo un gran momento, infatti a poche ore dalla nuova puntata in diretta di mercoledì 28 maggio è venuto fuori che altre due naufraghe sarebbero vicinissime al ritiro. E si tratterebbe degli ennesimi abbandoni da quando è cominciato il programma. Finora sono andati via dall’Isola dei Famosi Angelo Famao, Leonardo Brum, Spadino, Nunzio Stancampiano, Camila Giorgi e Antonella Mosetti. Ma altre due naufraghe starebbero per fare la stessa cosa, infatti avrebbero riflettuto a lungo e sarebbero giunte alla conclusione che sia meglio ritornare a casa... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it