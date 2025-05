Vespucci-Colombo giovedì 29 maggio nuovo incontro con il gruppo di lettura

Giovedì 29 maggio, alle 18, la Biblioteca Vespucci – Colombo ospiterà un nuovo incontro del Gruppo di Lettura "Milton", coordinato da Francesca Cordì. L'appuntamento si svolgerà nell'Aula Magna dell'Istituto scolastico in Via Chiarini, 1. Scoprite insieme a noi il libro selezionato per questa sessione e condividete la vostra passione per la lettura!