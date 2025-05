Vertice Zelensky-Merz | Germania e Ucraina produrranno insieme armi a lunga gittata

Durante la visita di giovedì del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la Germania ha annunciato un significativo passo nella cooperazione militare. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha rivelato un accordo per la produzione congiunta di armi a lunga gittata, sottolineando così l'impegno di Berlino nel sostenere l'Ucraina in un momento cruciale del conflitto.

La Germania rafforza il suo impegno a fianco dell’Ucraina. In occasione della visita di giovedì del presidente Volodymyr Zelensky, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha annunciato un nuovo accordo per la produzione congiunta di armi a lungo raggio, che coinvolgerà industria bellica tedesca e ucraina. I dettagli restano riservati, ma l’intesa segna un passo concreto verso una cooperazione più stretta, anche con produzioni in territorio ucraino. «Non ci saranno restrizioni di gittata: l’Ucraina potrà colpire obiettivi militari anche fuori dai suoi confini», ha dichiarato Merz, precisando che il sostegno sarà potenziato per « mettere pressione su Mosca e aprire una strada ai negoziati ». 🔗 Leggi su Lettera43.it