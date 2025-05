Vertice sulla sicurezza Piano per la movida | Roma invii uomini non in base ai confini

Il recente vertice sulla sicurezza a Roma segna un momento cruciale per affrontare le sfide legate alla movida, a seguito di una grave aggressione avvenuta in centro. Mentre la comunitĂ si riprende dalla violenza, la sindaca di Prato e le autoritĂ locali discutono piani per garantire una vita notturna sicura, non limitando l'invio di uomini nelle zone piĂą critiche in base ai confini, ma in base alle esigenze reali.

Prato, 28 maggio 2025 – Dopo la violenta aggressione di sabato notte in centro, che ha lasciato un giovane in condizioni gravi (le notizie di ieri sono confortanti: sarebbe fuori pericolo e si sarebbe risvegliato dal coma) e aperto un nuovo fronte nel dibattito sulla movida cittadina, la sindaca di Prato Ilaria Bugetti ha chiesto una svolta concreta. E lo ha fatto nel luogo istituzionalmente piĂą rilevante: il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi ieri mattina in Prefettura. Un confronto ordinario nella forma, ma che assume in queste ore un significato politico e amministrativo di primo piano... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vertice sulla sicurezza. Piano per la movida: “Roma invii uomini non in base ai confini”

