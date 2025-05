Verso il Toscana Pride L’arcobaleno inizia a Prato Festa a Pistoia con BigMama

Il 21 giugno, il Toscana Pride prende vita da Prato, culminando a Pistoia con una grande parata che celebra l’amore e l’uguaglianza. La festa ufficiale, arricchita dalla presenza della special guest BigMama, si terrà nel suggestivo Parco di Montuliveto. Il presidente di Arcigay Prato Pistoia, L’Asteri, promette una giornata indimenticabile all'insegna della comunità e dei diritti.

Il 21 giugno l’arcobaleno inizia a Prato, con la grande parata del Toscana Pride, e finisce a Pistoia. La Festa ufficiale, l’evento conclusivo, con special guest BigMama, sarà a Pistoia nel Parco di Montuliveto. "Sarà una giornata bellissima – dichiara il presidente di Arcigay Prato Pistoia L’Asterisco, Guido Del Fante – per tutta la comunità Lgbtqia+ e non solo. Le due città si riempiranno di colori, gioia e festa e non vediamo l’ora di esserci. Siamo molto felici della collaborazione con Montuliveto che insieme a noi organizzerà la festa ufficiale dalle ore 20. L’obiettivo è stato quella di organizzare uno spazio inclusivo, accessibile e alla portata di tutte e tutti"... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Verso il Toscana Pride. L’arcobaleno inizia a Prato. Festa a Pistoia con BigMama

Approfondimenti da altre fonti

Verso il Toscana Pride. L’arcobaleno inizia a Prato. Festa a Pistoia con BigMama; 21 GIUGNO TOSCANA PRIDE 2025 A PRATO; Fuori, alla Limonaia di Villa Strozzi due giorni di festa per sostenere il Toscana Pride; “FUORI”, il festival di danza, drag performance, musica e incontri culturali che sostiene il Toscana Pride – ASCOLTA. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Verso il Toscana Pride. L’arcobaleno inizia a Prato. Festa a Pistoia con BigMama - L’appuntamento è per il 21 giugno. Dalle 16 la parata in città poi il party finale sarà nel Parco di Montuliveto con special guest la rapper e cantautrice. Biglietti disponibili. "Due province per cop ... 🔗Riporta lanazione.it

In 30mila a Livorno per il Toscana Pride. Ignoti rubano lo stendardo arcobaleno - Così il Comitato Toscana Pride "Insieme alla società civile alleata e presente in massa, la comunità arcobaleno ha dato una risposta colorata e pacifica ai venti d’odio che soffiano già da ... 🔗Secondo gonews.it

Toscana Pride, la sfilata a Livorno: il programma - Il Toscana Pride è iniziato circa un mese fa con un arcobaleno di eventi a Livorno ed in provincia, alternando momenti di condivisione e leggerezza a grandi momenti di riflessione e di dibattito. 🔗Riporta lanazione.it

Arezzo si colora dei colori dell'arcobaleno: in migliaia al Toscana Pride