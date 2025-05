Versace Noi Moderati | Bullismo è tema sottovalutato lo sport è prezioso strumento formativo

Il bullismo rimane un tema spesso sottovalutato, ma nella società di oggi assume proporzioni più gravi, con episodi di violenza reale tra giovani. Lo sport rappresenta uno strumento educativo fondamentale per promuovere valori di rispetto e inclusione, contrastando efficacemente questo fenomeno.

(Adnkronos) – “Il bullismo è un tema molto sottovalutato. Il bulletto a scuola c’è sempre stato: una volta era quello che ti imbrattava lo zaino, ti bucava le ruote al motorino, che ti chiamava quattrocchi se portavi gli occhiali. Adesso ci troviamo fenomeni di violenza vera, di ragazzi che portano i coltelli a scuola, che si azzuffano e si ammazzano per un like sui social, che aggrediscono il personale scolastico. Bisogna lavorare per ricucire il patto di corresponsabilità fra scuola e famiglia. Non si può lasciare la responsabilità a una sola. Lo sport rappresenta una grande opportunità, che ti insegna le regole, il rispetto anche verso l’avversario, non un nemico da distruggere ma una persona da affrontare. 🔗 Leggi su Seriea24.it

